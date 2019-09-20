Новак заявил о выгоде для Украины от прямых поставок российского газа

Россия готова доказать Украине, что для нее будут выгодны прямые закупки российского газа, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. Накануне, 19 сентября, Россия, Украина и ЕС на консультациях в Брюсселе обсуждали поставки газа с 2020 года.

По словам российского министра, бронировать мощности Украины для транзита газа можно краткосрочно или долгосрочно. Решение должна принимать компания, которая подает заявку на использование газотранспортной системы. Как уточнил господин Новак, европейским потребителям «будут своевременно поставлены объемы в соответствии с контрактными условиями», для чего можно «использовать на экономически целесообразных условиях газотранспортную систему Украины».

«В первую очередь, конечно, им (Украине.— “Ъ”) важен экономический эффект и эффективность, и мы эту эффективность готовы им доказать, что более выгодно покупать газ напрямую»,— уточнил глава российского Минэнерго (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, по итогам вчерашних переговоров «Газпром» подтвердил, что готов бронировать мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) с 2020 года и взаимодействовать с ее новым оператором по европейскому законодательству. Украина же обязалась обеспечить имплементацию такого законодательства к 1 декабря.

Подробности — в публикации “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».