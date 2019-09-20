Лавров заявил о попытках США рассорить Россию и Китай

США упорно стремятся мобилизовать своих внешних партнеров для сдерживания России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон при этом пытается рассорить Москву и Пекин, а также оказывает давление на страны, которые не согласны с политикой американской администрации. Подобный «миропорядок, основанный на правилах», приводит к негативным последствиям, убежден господин Лавров.

Российский министр написал статью «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике». Глава МИД РФ утверждает, что США «не скрывают желания рассорить Москву и Пекин, расстроить и подорвать развивающиеся вне американского контроля многосторонние объединения и региональные интеграционные структуры в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе». Помимо этого Вашингтон «оказывает давление на страны, которые не играют по навязываемым им "правилам" и осмеливаются делать "неправильный" выбор в пользу сотрудничества с "противниками" Америки», считает Сергей Лавров.

Все это, как убежден министр, приводит к «углублению недоверия» между мировыми державами. Кроме того, ухудшается и состояние мировой экономики. В частности, растет волатильность, ужесточается борьба за рынки, энергоресурсы и маршруты их транспортировки, идут торговые войны.

«В политике — расшатывание международно-правового фундамента, нарастание нестабильности и неустойчивости, хаотичная фрагментация глобального пространства <...>. В сфере безопасности — размывание грани между несиловыми и силовыми методами достижения внешнеполитических целей, милитаризация международных отношений, повышение роли ядерного оружия в доктринальных документах США, снижение порога его возможного применения, появление новых очагов вооруженных конфликтов, сохранение глобальной террористической угрозы, милитаризация киберпространства»,— написал глава МИД России.

Напомним, Китай стал крупнейшим иностранным участником российских стратегических военных учений «Центр-2019», задействовав в них 1,6 тыс. солдат и 330 единиц техники. Маневры проходят 16–21 сентября при участии контингентов восьми стран и на восьми полигонах — от Дагестана до Кемеровской области.

Подробности — в публикации “Ъ” «Тяжело в учении — легко в Китае».