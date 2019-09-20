Путин прилетел в Оренбургскую область на учения «Центр-2019»

Президент России Владимир Путин прибыл в Оренбургскую область, где сегодня, 20 сентября, состоится основной этап стратегических военных учений «Центр-2019». Также господин Путин проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба Кремля.

Учения проходят 16–21 сентября при участии контингентов восьми стран и на восьми полигонах — от Дагестана до Кемеровской области. Их крупнейшим иностранным участником в этом году стал Китай, отправивший 1,6 тыс. солдат и 330 единиц техники.

Подробности — в публикации “Ъ” «Тяжело в учении — легко в Китае».