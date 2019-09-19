Во Франции грабители напали на замок-музей Во-Ле-Виконт

Замок, принадлежавший министру Людовика XIV Николя Фуке и ставший прообразом королевского Версаля, был ограблен. Преступники напали на владельцев замка и унесли в качестве добычи ценностей на €2 млн.

Как сообщает Le Figaro, прошлой ночью несколько злоумышленников проникли в Во-Ле-Виконт и связали хозяев. Замок XVII века находится в частной собственности. Однако его владельцы графы де Вогюэ сделали замок одним из самых посещаемых частных музеев Франции. В год он принимает 300 тыс. посетителей, здесь снимаются фильмы и рекламные ролики.

Патрис и Кристина де Вогюэ получили Во-Ле-Виконт в качестве свадебного подарка от родителей в 1967 году и уже через год начали пускать в него всех желающих. Сейчас замком занимаются их дети Александр, Жан-Шарль и Асканио, Как уточняет полиция, нападение произошло в той части замка, которая служит квартирой владельцам, и не коснулось коллекций музея. Поэтому Во-Ле-Виконт не будет закрыт на время следствия.

Алексей Тарханов, Париж