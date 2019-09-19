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Минкомсвязь разрешила Tele2 продолжить выдачу eSim

Замминистра связи Олег Иванов сообщил газете «Ведомости», что Минкомсвязи разрешила оператору Tele2 продолжить эксперимент по выдаче eSim. Принять участие в тесте смогут 15 тыс. абонентов — как оформивших предзаказ ранее, так и новых. Близкий к Tele2 источник издания подтвердил, что в нескольких салонах связи в Москве возобновилась выдача карт.

Технология eSIM обеспечивает возможность отказа от традиционной физической сим-карты, вместо этого используя специальный чип в самом устройстве (например, смартфоне). Абонент может подключаться к сетям разных операторов. Устройства с поддержкой eSIM начали появляться сравнительно недавно. Сейчас в России из них официально представлены смартфоны iPhone XR, XS и XS Max и планшет iPad Pro. Кроме того, eSIM поддерживают смартфоны Google Pixel 3, Pixel 3 XL, планшеты Microsoft Surface Pro, Huawei dtab и Lenovo Mix 630, которые официально в Россию не поставляются. Технология также позволяет пользователям автономно подключать к сети «умные часы» (Apple Watch 3 и 4, Huawei Watch 2, Samsung Galaxy Watch и Gear S3), что в России пока возможно только в связке со смартфоном.

Tele2 начала выдавать виртуальные сим-карты в тестовом режиме в апреле. Против эксперимента выступала ФСБ. В мае мобильный оператор приостановил выдачу eSim по требованию Минкомсвязи «до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности».

Как ранее сообщал “Ъ”, Минкомсвязь, ФАС и ФСБ к январю 2020 года должны проработать легализацию eSIM в РФ.

Подробности — в материале “Ъ” «Смартфоны сбрасывают карты».

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