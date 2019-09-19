Burger King отказывается от пластиковых игрушек в детских обедах

Британское подразделение сети Burger King объявило о том, что больше не будет вкладывать пластиковые игрушки в детские обеды, чтобы не способствовать загрязнению окружающей среды пластиком. В рамках объявленной сегодня акции под названием Meltdown сеть также просит потребителей приносить обратно полученные ранее в ее ресторанах пластиковые игрушки. По оценкам компании, благодаря этой акции до 320 тонн одноразового пластика в год не будет попадать в природу.

Решение Burger King было принято под влиянием петиции, распространенной сестрами — девятилетней Эллой и семилетней Кейтлин Макюэн на портале Change.org, в которой девочки призвали сети быстрого питания «подумать о защите природы и перестать вкладывать пластиковые игрушки в детские обеды». «Дети играют с такими пластиковыми игрушками всего несколько минут, а потом выбрасывают их, они вредят животным и засоряют моря»,— написали девочки, предложив заменить пластик другим материалом. Петицию подписали более полумиллиона человек.

Сеть McDonald's также отреагировала на призыв сестер Макюэн, заявив, что пока не будет отказываться от игрушек в детских обедах, но со следующего месяца предоставит клиентам возможность выбирать между игрушкой и фруктовым набором, а со следующего года попробует предложить вместо игрушек детские книги.

Алена Миклашевская