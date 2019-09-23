Встреча с предавним

№ 34 Исследования Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН завершились очередным открытием

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Материал замечательный, но, к нашему большому огорчению, фонд «Вольное Дело» там никак не упомянут, а ссылка стоит на Фанагорийскую экспедицию Института археологии РАН…

Современное оборудование и финансирование, позволяющие вести раскопки на современном уровне, Фанагорийская экспедиция получила 14 лет назад, когда фонд «Вольное Дело» начал финансирование экспедиции. Тогда именно усилиями нашего фонда была создана и с тех пор поддерживается и совершенствуется материально-техническая база экспедиции. Кроме того, усилиями фонда «Вольное Дело» в 2012 году построен научно-исследовательский Центр Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН. При активном участии фонда «Вольное Дело» в 2014 году было принято постановление правительства РФ о создании федерального историко-археологического музея-заповедника «Фанагория». Прошу восстановить справедливость и упомянуть фонд в публикации.

Елена Артемьева, руководитель коммуникационных проектов фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело»

Неучтенный ресурс

№ 35 Почему государству вряд ли удастся в ближайшее время заработать на самозанятых

Фото: EPA / Vostock Photo

Обреченные на забвение

Самозанятые — это те, кого государство оставило без средств к существованию и предоставило право самим печься о куске хлеба. Скажем, учителя школ, про повышение зарплат которым столько спето хвалебных од, что за ними не слышно жалоб самих педагогов, продолжающих усиленно нищать. И вынужденных идти на паперть репетиторства. Или — медперсонал. Повышение зарплат здесь обернулось закрытием массы медучреждений — оптимизацией. «Оптимизированным» осталось разве что самим предлагать свои услуги по постановке уколов, капельниц и клизм.

Обреченные на забвение государством, люди сами идут чинить краны, класть плитку, убирать подъезды, сидеть с чужими детьми, подвозить попутчиков на бла-блакаре, менять электропроводку, стричь на дому и даже варить обеды — не себе, соседям. Все это, по прикидкам нашего государства, должно облагаться данью. Размер ставки плавающий: от 4 процентов выручки до 100. В первом случае — платишь сам. В последнем — когда на тебя настучат соседи. Иных механизмов отслеживания исполнения закона власть не изобретет.

Алексей Мельников

Любимая жизнь капитана Гавриловой

№ 35 «Огонек» познакомился с уникальным специалистом

Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

Слава труду

Ну наконец-то в СМИ репортаж не про российских блогерш и инстаграмщиц. А про работающего человека, влюбленного в свое дело!

Полина Денисенко

Капитанка, улыбнитесь!

В статье называют Марину Гаврилову капитаном. А ведь так модно нынче использовать новые феминитивы для профессий, вроде: «режиссерка», «авторка», «редакторка», «менеджерка», «тренерка». Как бы сейчас написали про Гаврилову в Facebook? Капитанка?

Григорий Погосян

Хорошо, но мало

Очень приятная заметочка. Но хотелось бы побольше, поразвернутее статью. Такая интересная женщина!

Алексей Картмазов

Дома сидят?

№ 35 Почему в России так мало работающих женщин

Не верится

«Официально трудятся, согласно новым данным Росстата, только 53,2 процента россиянок». Честно говоря, как-то совсем не верится. Не те у нас зарплаты, чтобы на одну всей семьей выжить. И личные наблюдения показывают иное. Среди всех знакомых лишь одна женщина два года домохозяйкой была после сокращения. Потом опять устроилась. Правда, у нас и не деревня.

tanatriel

Бабы виноваты?

Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика... Опять российских женщин пытаются обвинить во всех смертных грехах: и в разводах-то они виноваты, и работать не хотят, и рожать отказываются.

Но, как пашут россиянки на работе и дома, не снилось ни одной европейке или американке!

Просто опять правительство пытается оправдать экономические провалы и рецессию, а ближайшая причина всего этого всегда под рукой: бабы виноваты, кто ж еще!

Анна Керкешко

Всем так

Вопрос замены роботами низкоквалифицированного персонала, а также вопрос низких зарплат в глубинке — это не гендерные вопросы. На эту тему у половины россиян голова болит, независимо от пола и возраста.

i1of

Не вырваться

Мужчинам обычно легче сорваться и уехать работать вахтовиком, таксистом или охранником в большом городе. А женщина из глубинки не может вырваться, потому что именно на ней дети и престарелые родители, требующие ухода. Поэтому — да, если в деревне или поселке нет работы, то прежде всего от этого страдают женщины. Отсюда и высокие цифры женской безработицы.

Анна Иванская

Миллионы ставок

Да, проблема существует. Добавлю: еще огромная часть официально трудоустроенных работает больше, чем на одну ставку, потому что зарплаты маленькие. Как итог в масштабе страны — это миллионы ставок врачей, медсестер, учителей и т.д.

Андрей Лежебоков

Декрет 40+

Попробуй еще найди работу после 40 лет с официальным трудоустройством! Вот мне 41, из декрета — так мое резюме сразу в корзину идет. И ничего не поделаешь, будь ты хоть какой распрекрасный и образованный специалист с опытом.

Татьяна Бронникова

Ленивая невестка

Мою невестку, например, зовут на работу в маленьком городке Кировске Ленинградской области, а она не хочет работать, предпочитает рожать. И сколько бы ни говорили о том, что одному человеку тяжело содержать четверых, ее это не колышет. Работать просто не хочет.

Наталья Сигова

Дома легче?

Интересно, что проще: отсидеть восемь часов в офисе и потом «душить» диван перед телевизором или с утра до вечера готовить, стирать, убирать, мыть посуду, ходить по магазинам, заниматься с детьми, выгуливать собак и т.д.?

Станислав Танисс

Вне статистики

Если бы я могла на любимой работе по специальности получать ту зарплату, которую я получаю во фрилансе, я бы вернулась в статистику официально работающих женщин. А так мне бы только за квартиру хватило заплатить и за некоторую еду.

ivo_ivo

Письма читала Наталья Радулова