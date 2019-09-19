В крупнейшем торгово-развлекательном центре Чечни произошел пожар

В Грозном загорелся торгово-развлекательный центр «Гранд-парк», огонь охватил все три этажа здания ТРЦ. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что пожар потушен, пострадавших в ходе инцидента нет.

«Возгорание произошло на третьем этаже. Площадь пожара — 700 кв. м»,— сказали ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Чечне. Из ТРЦ были эвакуированы посетители и персонал. К тушению пожара привлекли 12 пожарных расчетов.

Сотрудники МЧС и прокуратурой обнаружили в торговом центре семь нарушений норм пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Нарушения были выявлены в апреле 2018 года, очередная проверка безопасности была запланирована на 25 ноября.

«Гранд-парк» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс Чечни, его площадь — 43 тыс. кв. м. ТРЦ расположен в центре Грозного на проспекте Ахмата Кадырова.