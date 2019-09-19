Умер бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али

Свергнутый во время «жасминовой революции» в 2011 году президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али скончался 19 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление семейного адвоката.

«Жасминовая революция» в Тунисе началась в январе 2011 года после самосожжения уличного торговца в знак протеста против произвола полиции, тяжелой экономической и социальной ситуации в стране. На фоне демонстраций протеста в столице Туниса было объявлено чрезвычайное положение, введены армейские подразделения, распущено правительство.

Через несколько дней после начала массовых волнений Зин аль-Абидин бен Али бежал в Саудовскую Аравию. Там он и умер в возрасте 83 лет. Похороны, по словам адвоката, состоятся 20 сентября.

Алена Миклашевская