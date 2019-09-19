В поселке Песочный демонтировали незаконный торговый павильон

Сотрудники комитета по контролю за имуществом в ходе очередного рейда по выявлению самовольно занятых объектов, находящихся в собственности Петербурга, произвели принудительный демонтаж торгового павильона по реализации продуктов питания, расположенного на участке площадью 80 кв. м на Ленинградской улице в поселке Песочный.

Было выявлено, что данный участок ранее арендовало ООО «Картекс», однако договор с ним был расторгнут в июне 2019 года и объект использовался незаконно. Пользователю было направлено уведомление о необходимости добровольно освободить занимаемую территорию, однако в установленные сроки этого сделано не было. По факту нарушения предприниматель будет привлечен к административной ответственности.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сотрудники ККИ также закрыли незаконное кафе, размещавшееся в здании, являющимся объектом культурного наследия «Дом, в котором в 1864-1878 годах жил С.П. Боткин» на Загородном проспекте в центре Петербурга.