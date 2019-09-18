В Петербурге закрыли незаконное кафе, расположенное в доме-памятнике, где жил доктор Боткин

В ходе очередного рейда по выявлению незаконно занятых объектов городского имущества, находящихся в собственности Петербурга, сотрудники профильного комитета Смольного провели работы по освобождению помещения по адресу: Загородный проспект, д. 22, лит. А, где без правоустанавливающих документов располагалось кафе.

Как сообщили в комитете по контролю за имуществом, указанное здание является объектом культурного наследия «Дом, в котором в 1864-1878 годах жил С.П. Боткин». Ранее помещение в нем арендовало ООО «ФСПО», однако в дальнейшем договор с ним был расторгнут. Пользователю было выдано уведомление о необходимости его добровольного освобождения, что в установленные сроки сделано не было.

Одновременно с этим сотрудники ККИ за аналогичное нарушение закрыли продуктовый магазин, незаконно размещенный ООО «Александрия» (договор был расторгнут в апреле 2019 года) на Купчинской улице, д. 21, корпус 1, лит. А.

В начале этой недели “Ъ-СПб” писал о принудительном демонтаже незаконных летних кафе в нескольких районах Петербурга.