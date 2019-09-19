«Барселона» готовится взять миллиард

Испанский футбольный клуб «Барселона» рассчитывает получить по итогам нынешнего сезона рекордный в его истории доход. По мнению руководства каталонцев, он превысит €1 млрд. Впрочем, на близкие показатели нацеливается и мадридский «Реал». Так что говорить о том, что «Барселона» действительно окажется рекордсменом, преждевременно.

На 6 октября намечено собрание членов клуба «Барселона» (всего их около 150 тыс.), на котором менеджмент команды отчитается о финансовых результатах ее деятельности. В преддверии встречи боссы «Барселоны» обнародовали данные об ожидаемых доходах клуба по итогам нынешнего сезона. Предполагается, что они составят €1,047 млрд против €990 млн в прошлом сезоне.

«Это историческое достижение для спортивного клуба. Оно лучше, чем у клубов Национальной баскетбольной ассоциации, Национальной хоккейной лиги или любых других футбольных команд»,— заявил управляющий директор «Барселоны» Оскар Грау.

Отметим, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу ранее обозначал достижение годового дохода в €1 млрд в качестве стратегической задачи.

В «Барселоне» привели и ряд других цифр. Так, ожидается, что расходы на содержание игроков, тренеров и персонала составят €507 млн против €525 млн в сезоне 2018/19. Отмечается также, что «Барселона» зарезервировала €73 млн на обновление стадиона и его окрестностей. Общие расходы клуба не должны превысить €1,007 млрд. Как следствие, каталонцы планируют завершить сезон с небольшой, в €11 млн (после уплаты налогов), прибылью.

Впрочем, записывать «Барселону» в безусловные лидеры гонки доходов в мировом футболе преждевременно. Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявлял, что его клуб точно перевалит за отметку в €1 млрд дохода по итогам сезона 2019/20. Учитывая, что мадридцы до сих пор по реальным, а не ожидаемым доходам стабильно обходили «Барселону» (согласно отчету Deloitte Money League-2019, в котором были учтены доходы клубов в сезоне 2017/18, они с показателем €751 млн стали самым зарабатывающим клубом мира, оторвавшись от «Барселоны» более чем на €60 млн), высока вероятность того, что по итогам сезона текущего они останутся впереди конкурентов.

Арнольд Кабанов