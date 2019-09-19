Оренбургский стадион «Газовик» допущен к проведению матчей РПЛ в виде исключения

Оренбургский стадион «Газовик» допущен к проведению матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России по футболу в сезоне-20192010 в виде исключения. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Такое решение было принято на заседании бюро исполкома РФС. Ранее сообщалось о проведении плановых проверок в целях полного соответствия оренбургского стадиона требованиям регламента РПЛ.

В минувшем сезоне РПЛ «Оренбург» занял предпоследнее место по средней домашней посещаемости. Средняя домашняя посещаемость стадиона «Газовик», вмещающего 7500 человек, составила 4929 зрителей. Средняя заполняемость арены составила 65,7%, что стало одним из лучших показателей в лиге.

Андрей Сазонов