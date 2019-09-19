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Топ-10 регионов с наибольшим числом ДТП с гражданами СНГ

Регион Количество ДТП % изменение к прошлому году, %
Москва 793 -4,0
Санкт-Петербург 381 21,0
Московская область 311 2,3
Республика Татарстан 82 141,2
Ленинградская область 80 -15,8
Самарская область 75 10,3
Краснодарский край 71 -26,8
Свердловская область 69 16,9
Приморский край 65 44,4
Новосибирская область 60 -3,2
Данные ГУОБДД МВД России, январь-август 2019 года
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