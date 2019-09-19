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Главные анонсы 20 сентября
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19/09
Умер бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али
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19/09
«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы
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Топ-10 регионов с наибольшим числом ДТП с гражданами СНГ
19.09.2019
Регион
Количество ДТП %
изменение к прошлому году, %
Москва
793
-4,0
Санкт-Петербург
381
21,0
Московская область
311
2,3
Республика Татарстан
82
141,2
Ленинградская область
80
-15,8
Самарская область
75
10,3
Краснодарский край
71
-26,8
Свердловская область
69
16,9
Приморский край
65
44,4
Новосибирская область
60
-3,2
Данные ГУОБДД МВД России, январь-август 2019 года
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