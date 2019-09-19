Владимир Путин: сумма контрактов между ИЭМЗ «Купол» и Минобороны РФ составит почти 100 млрд рублей

Президент России Владимир Путин, прибывший в Ижевск на празднование Дня оружейника и заседание Военно-промышленной комиссии озвучил сумму контрактов, которые Минобороны РФ заключит с АО «Ижевский электромеханический завод "Купол"».

«Между ижевским заводом "Купол" и Минобороны будут подписаны два долгосрочных контракта на общую сумму почти 100 млрд руб.»,— сказал президент.

Ранее сообщалось, что 19 сентября Минобороны РФ планирует заключить новый долгосрочный контракт с АО «Ижевский электромеханический завод "Купол"» на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».