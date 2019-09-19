Минобороны РФ намерено подписать новый контракт с ИЭМЗ «Купол» на поставку ЗРК «Тор»

Минобороны РФ планирует заключить новый долгосрочный контракт с АО «Ижевский электромеханический завод "Купол"» на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ». Стороны намерены подписать соглашение во время поездки в Ижевск президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

«Планируется заключить долгосрочный государственный контракт министерства обороны с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставки зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ»,— говорится в информационных материалах к поездке президента.

ЗРК «Тор-М2» — комплекс на гусеничном шасси несет восемь одноступенчатых твердотопливных ракет, обеспечивающих поражение целей в воздухе на дистанции от 500 м до 12 тыс. м и на высоте от 10 м до 6 тыс. м. Он находится на вооружении с 2012 года. «Тор-М2ДТ» — арктический вариант комплекса «Тор-М2».