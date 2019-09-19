В Петроградском районе благоустроили Дивенский сад

В сквере на пересечении Дивенской улицы и Каменноостровского проспекта в Петроградском районе Петербурга завершены работы по благоустройству. На территории рекреационной зоны приведены в порядок набивные дорожки и газоны, установлены новые скамейки, высажены молодые деревья и кустарники.

Как сообщили в профильном комитете Смольного, объект благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что всего в этом году в Петербурге намерены благоустроить 145 парков и скверов. На эти цели из городского бюджета выделено более 4 млрд рублей.