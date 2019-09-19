Ректор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду

В Екатеринбурге разразился скандал после того, как руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) обвинило одного из студентов в нанесении репутационного ущерба вузу из-за принадлежности к группе ЛГБТ-сообщества в соцсети «ВКонтакте». После того как информация стала публичной, в вузе подчеркнули, что отчислять студента не собирались. Представители ресурсного центра ЛГБТ в городе намерены направить обращение в прокуратуру о нарушении конституционных прав молодого человека. В дело также вмешалась свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

О ситуации со студентом УрГЭУ 17 сентября сообщило агентство ЕАН. По словам молодого человека, ему позвонили из университета и сообщили, что произошла «неприятная ситуация и нужно поговорить».

На встрече студенту пояснили, что в вузе создана группа мониторинга соцсетей студентов, которая обнаружила, что он подписан на группу ЛГБТ-сообщества.

Позже молодого человека вызвал к себе проректор по воспитательной работе Роман Краснов. «Тот заявил, что я порочу имя института, что у меня розовый телефон и что наличие девушки, на его взгляд, не оправдание и не доказывает, что я не гей»,— рассказал студент. По данным издания, господин Краснов потребовал от студента представить характеристики из школы, доказывающие гетеросексуальную ориентацию.

Как сообщил “Ъ-Урал” ректор УрГЭУ Яков Силин, с просьбой провести проверку социальных сетей одного из сверстников обратились студенты вуза. В ходе проверки было установлено, что у студента УрГЭУ на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что «является фактом публичной пропаганды». «При личной встрече проректора по социальной работе Романа Краснова со студентом последний подтвердил, что является подписчиком данной группы и состоит в данном сообществе»,— рассказал господин Силин. «Руководство вуза не намерено вторгаться в личную жизнь студента, но указало, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету и всему студенчеству вуза»,— уточнил ректор.

Ранее в комментарии телеканалу «Россия 24» Яков Силин и Роман Краснов подтвердили, что считают недопустимым участие студентов в группах, поддерживающих ЛГБТ.

«В его аккаунте есть фамилия, имя, отчество, есть конкретная принадлежность к конкретному, нашему университету, он себя позиционирует как студент. В этой группе он активный участник»,— сообщил господин Краснов. Аналогичной позиции придерживается господин Силин. «Он этим самым, с моей точки зрения, показывает некий пример, что вот это должно быть. Я считаю, что этого не должно быть. Это личное дело его, это не должно привязываться к университету»,— сказал ректор.

Как пояснили в пресс-службе университета, в учреждении на системной основе ведется мониторинг социальных сетей, в том числе публичных страниц студентов, которые обозначают свою принадлежность к вузу. «Мониторинг ведется для предупреждения пропаганды в студенческой среде различных форм насилия, экстремизма, разжигания расовой и религиозной ненависти, суицидов, буллинга, распространения и употребления наркотических веществ»,— рассказали в пресс-службе.

Как рассказал “Ъ” источник, близкий к Министерству науки и высшего образования РФ, официальные заказы на мониторинг страниц студентов в соцсетях вузы делать не могут. «Однако если вуз нанимает стороннюю организацию для СММ и ведения соцсетей, она зачастую отслеживает комментарии и реакцию студентов на страницах вуза в социальных сетях: что пишут про занятия, общежития, и так далее»,— отмечает собеседник “Ъ”.

Напомним, в ноябре 2018 года депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект о создании в России кибердружин — общественных организаций, которые вместе с правоохранительными органами должны будут искать запрещенную информацию в интернете, а в начале этого года стало известно, что Минобрнауки планирует за три года выделить 628 млн руб. на выявление «новейших угроз, деструктивных и антиобщественных явлений и субкультур», распространяющихся среди детей и подростков через интернет. Соответствующий законопроект министерство подготовило совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назвала ситуацию в УрГЭУ недопустимой.

«У меня убеждение, что принадлежность к каким-то вещам интимного характера не должна влиять на участие в студенческой жизни. Мы не будем совершать нецивилизованных поступков»,— заявила она. По словам госпожи Мерзляковой, ректор «перегнул палку», пытаясь «спасти парня из числа детей-сирот от того окружения, в котором он оказался». Уполномоченный по правам человека планирует лично встретиться с руководством университета и со студентом в начале следующей недели.

Представители ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге заявили, что позиция вуза противоречит Конституции России. Организация подготовила обращение в прокуратуру, но в пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что обращения к ним не поступало. Между тем на портале change.org появилась петиция к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с требованием уволить ректора УрГЭУ Якова Силина. «Мы считаем, что никто не имеет права лезть в частную жизнь студентов, а тем более дискриминировать их по признаку сексуальной ориентации или подписки на сообщество в социальных сетях»,— говорится в описании документа. На момент написания материала под петицией подписалось более 670 человек.

Анастасия Реутова, Екатеринбург; Ксения Миронова