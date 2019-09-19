«Диссернет» включил четырех ректоров из Черноземья в доклад о плагиате

Сетевое сообщество «Диссернет» представило результаты исследования диссертаций ректоров российских высших учебных заведений. Проанализировав 676 вузов, авторы исследования пришли к выводу, что каждый пятый ректор нарушает академическую этику, а некоторые допустили плагиат и в собственных диссертациях. Среди героев доклада «Диссернета» — четверо руководителей вузов Черноземья, двое из них возглавляют опорные вузы.

В диссертации ректора опорного Орловского госуниверситета Ольги Пилипенко (8 сентября избралась в Госдуму от «Единой России» и вскоре сложит полномочия в вузе) эксперты «Диссернета» нашли 281 страницу с «некорректными заимствованиями». В самом вузе, как отмечают в сообществе, было защищено 139 «недоброкачественных диссертаций», в трех из госпожа Пилипенко выступало как оппонент и научный руководитель.

Ректор частного Воронежского института высоких технологий Игорь Львович, по мнению «Диссернета», активно участвовал в подготовке диссертаций с признаками плагиата. В шести таких работах он был научруком или научным консультантом, еще в двух — оппонентом.

У ректора Тамбовского госуниверситета Владимира Стромова сообщество нашло 14 «некорректных публикаций», посвященных юридическим наукам. «Один текст был переиспользован шесть раз с различной комбинацией соавторов»,— отмечается в докладе.

Ректор опорного Белгородского технического госуниверситета Сергей Глаголев вошел в доклад, так как «Диссернет» нашел в его диссертации 266 «некорректно заимствованных» страниц.

В Минобрнауки, комментируя доклад, отметили, что в этой ситуации необходимо учитывать «допустимый временной интервал по проверке научных работ и защищенных диссертаций на предмет наличия заимствованного материала»: участие Минобрнауки в экспертизе диссертаций за пределами установленного десятилетнего периода «не предусмотрено» и «не связано с вопросами государственной научной аттестации».

Сергей Калашников