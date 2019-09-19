Александра Беглова вновь вернули в Совет безопасности РФ

Президент России Владимир Путин своим указом от 19 сентября 2019 года вернул в состав Совета безопасности РФ избранного губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Напомним, что господина Беглова исключали из состава Совбеза на тот период, пока он был врио губернатора Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал об инаугурации вновь избранного главы города, которая прошла в среду, 18 сентября, в Мариинском дворце.