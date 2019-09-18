Александр Беглов принес губернаторскую присягу

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов официально вступил в должность. Он принес присягу в Большом зале Мариинского дворца, передает корреспондент “Ъ-СПб” .

На церемонии присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Конституционного суда России Валерий Зорькин и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

С речью выступил глава петербургского избиркома Виктор Миненко, который огласил итоги выборов и официально вручил Александру Беглову решение СПбИК об его утверждении на должность. После этого губернатор принес присягу и получил нагрудный знак от председателя ЗакСа Вячеслава Макарова.

Выборы губернатора в Петербурге прошли 8 сентября. Александр Беглов был избран губернатором Петербурга 8 сентября, набрав 64,4% голосов.

Олег Дилимбетов