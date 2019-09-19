Верховный суд не стал разбираться в банкротстве банка «Воронеж»

Верховный суд РФ не стал рассматривать длящееся уже более года дело о банкротстве банка «Воронеж». Высшая инстанция отказала ООО «Энергоцентр» (эта компания получила многие активы банка в последние дни его работы, что впоследствии привлекло внимание полиции и ЦБ) и ООО «Транспортная логистическая компания» в передаче двух схожих кассационных жалоб в коллегию по экономическим спорам ВС.

Компании пытались оспорить принятое в декабре прошлого года постановление Арбитражного суда Воронежской области о принятии обеспечительных мер и засилившие его решения Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда (7 марта 2019 года) и Арбитражного суда Центрального округа (22 мая).

Арест, напомним, был наложен на переданные «Энергоцентру» права требования по десяткам кредитным договорам банка «Воронеж», 13 закладным на порядка 10 млн руб. и семь десятков наименований оборудования, в том числе 350 банкоматов. Обе жалобы в Верховный суд пока не приняты к рассмотрению.

Напомним, в Банке России полагают, что управленцы и акционеры банка в последние дни перед потерей лицензии вывели из него активы более чем на 7,6 млрд руб. В их числе два исторических дома в центре Москвы, которые через цепочку сделок перешли из собственности банка торговцу золотом и драгоценностями. Также средства выводились через покупку по завышенной цене неликвидных акций. Часть из этих сделок легла в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в октябре прошлого года. Теперь отчужденные активы в арбитраже пытается вернуть конкурсный управляющий банка, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Полиция догнала банк "Воронеж"».

Сергей Калашников