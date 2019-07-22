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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Банкротство банка «Воронеж» дошло до Верховного суда

Длящееся уже год дело банкротстве лишившегося лицензии банка «Воронеж» впервые дошло до Верховного суда РФ. ООО «Энергоцентр» (эта компания получила многие активы банка в последние дни его работы, что впоследствии привлекло внимание полиции и ЦБ) и ООО «Транспортная логистическая компания» заявили в высшую инстанцию две схожие кассационные жалобы, сообщается в картотеке арбитража.

Они пытаются оспорить принятое в декабре прошлого года постановление Арбитражного суда Воронежской области о принятии обеспечительных мер и засилившие его решения Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда (7 марта 2019 года) и Арбитражного суда Центрального округа (22 мая).

Арест, напомним, был наложен на переданные «Энергоцентру» права требования по десяткам кредитным договорам банка «Воронеж», 13 закладным на порядка 10 млн руб. и семь десятков наименований оборудования, в том числе 350 банкоматов. Обе жалобы в Верховный суд пока не приняты к рассмотрению.

Напомним, в Банке России полагают, что управленцы и акционеры банка в последние дни перед потерей лицензии вывели из него активы более чем на 7,6 млрд руб. В их числе два исторических дома в центре Москвы, которые через цепочку сделок перешли из собственности банка торговцу золотом и драгоценностями. Также средства выводились через покупку по завышенной цене неликвидных акций. Часть из этих сделок легла в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в октябре прошлого года. Теперь отчужденные активы в арбитраже пытается вернуть конкурсный управляющий банка, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Полиция догнала банк "Воронеж"».

Сергей Калашников


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