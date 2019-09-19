Президент России прибыл в Ижевск на Форум оружейников

Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск. Он выступит на Всероссийском форуме оружейников, сообщает «Интерфакс».

Затем президент посетит юношеский технопарк «Калашников» и проведет заседание Военно-промышленной комиссии. По его итогам планируется подписание соглашений между Минобороны РФ и предприятия ОПК Удмуртии.

Ранее сообщалось, что 19 сентября Минобороны РФ планирует заключить новый долгосрочный контракт с АО «Ижевский электромеханический завод "Купол"» на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».