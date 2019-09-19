Volkswagen и Porsche отзывают 227 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками и ремнями безопасности

Немецкие автопроизводители Volkswagen и Porsche отзывают около 227 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности и ремнями безопасности. Об этом сообщила немецкая газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на данные Федерального автомобильного ведомства (KBA).

Отзыв затронет автомобили VW Tiguan, Sharan и Passat CC 2015 года выпуска, а также Porsche 911, Boxter, Cayman и Panamera 2015–2016 годов. Как сообщает KBA, в этих автомобилях необходимо обновить ПО, отвечающее за работу подушек и ремней безопасности. Проблемы с этим ПО приводят к «ограничению функций подушек безопасности и натяжителей ремней безопасности», зафиксированы три случая, когда они срабатывали, хотя необходимости в этом не было.

Яна Рождественская