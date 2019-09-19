Башкирские депутаты согласовали на должность прокурора республики зампрокурора Москвы

Депутаты Курултая Башкирии сегодня согласовали на должность прокурора Башкирии заместителя прокурора Москвы Владимира Ведерникова. Его кандидатура была предложена генеральным прокурором России Юрием Чайкой.

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, представляя господина Ведерникова депутатам, охарактеризовал его как «квалифицированного, требовательного, профессионально подготовленного руководителя», обладающего «большим практическим опытом, организаторскими способностями», «настойчивостью и принципиальностью».

«Стоять на трибуне Государственного собрания—Курултая Республики Белару… Республики Башкортостан — большая честь для меня»,— начал свое выступление перед депутатами Владимир Ведерников. Он пообещал им на должности прокурора уделить особое внимание защите прав граждан в сфере трудовых отношений, проблемам обманутых дольщиков, переселению жителей аварийных домов, вопросам ЖКХ, здравоохранения, экологии.

В завершение выступления Владимир Ведерников отметил, что слышал, будто его предстоящее назначение обсуждается как приезд в Уфу из Москвы «варяга» и «временщика», который «наломает дров и уедет без следа». «Предрешая подобные вопросы, скажу: мой дед Михаил Ведерников — уроженец села Соколки Белакатайского района. Потом моя семья вынуждена была переехать в Сибирь, где я и родился. Поэтому я приехал не на время, я вернулся в родные края»,— заявил прокурор.

Владимир Ведерников — уроженец Томска. Родился в 1974 году. Окончил Томский государственный университет. В органах прокуратуры работает с 1996 года. Начинал помощником прокурора города по надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях. В 2000 году перебрался в Москву помощником прокурора Центрального административного округа. С тех пор трудился в различных должностях в районных прокуратурах Москвы с перерывом на работу в комитете по промышленности Госдумы. В 2007 году вернулся в органы прокуратуры. Должность заместителя прокурора Москвы занимает с 2012 года. Курирует вопросы уголовно-судебного управления, управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах.

Подробнее о смене прокурора региона — в публикации “Ъ” «Прокурора Башкирии нашли в Москве».

Булат Баширов, Уфа