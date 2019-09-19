Дирекция Платоновфеста объявила даты форума в 2020 году

Десятый международный Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля со ссылкой на информацию, озвученную худруком фестиваля Михаилом Бычковым на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Господин Бычков рассказал, что формат открытия форума останется прежним — бесплатное уличное шоу на одной из площадей города для всех желающих.

Также худрук форума пообещал вернуть в программу парад театров. Его дата уже известна: он назначен на вечер 12 июня. Театральные коллективы-участники пройдут по проспекту Революции. Программа Платоновского фестиваля пока еще не сформирована, но организаторы обещают обнародовать ее до конца 2019 года.

О том, как прошел Платоновский фестиваль в 2019 году, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «16 дней».

Мария Старикова