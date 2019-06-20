16 дней

Платоновского фестиваля в Воронеже

Крупнейшее культурное событие года для Воронежа в воскресенье завершилось. На закрытии худрук форума Михаил Бычков и глава регионального департамента культуры Эмилия Сухачева пообещали, что в следующем году фестиваль также состоится. В ожидании него предлагаем вспомнить, каким были прошедшие фестивальные дни– с одними из самых ярких, по мнению «Стиля», иллюстрациями для каждого из них.

1 июня



ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА

Официальным открытием Платоновского фестиваля стало выступление на Адмиралтейской площади испанского высотного театра GrupoPuja!Артисты в нескольких десятках метрах над землей показали шоу «Kaosmos». Также в этот день открылись три выставки: инсталляция Артема Стефанова «Платонов смотрит на нас» на Советской площади, «Круг художников» о деятельности одноименного ленинградского общества и ретроспектива фотографа Мишеля Сима «Мишель Сима. Гении в мастерских. Закулисье парижской арт-сцены» в художественном музее имени И.Н. Крамского. Кроме того, в Театре драмы имени Кольцова показали легендарный спектакль Льва Додина «Братья и сестры. Версия 2015», а в Театре оперы и балета впервые в России – постановку «Вертикаль» французского национального хореографического центра Кретея и Валь-де-Марна и компании Kafig.

2 июня



ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА

Были повторно показаны «Вертикаль», «Братья и сестры. Версия 2015» по роману Федора Абрамова и «Kaosmos». Последнее шоу стало своего рода альтернативой театральному параду, от проведения которого в этом году решили отказаться. Спектакль испанцев был показан бесплатно, что соответствовало пожеланиям губернатора Александра Гусева сделать открытие более массовым. Французские танцовщики провели мастер-класс по хип-хопу: постановщик «Вертикали» Мурад Мерзуки последовательно развивает данное направление, а в этом спектакле артисты танцуют хип-хоп на гимнастических канатах под совершенно не рэперскую музыку. Кроме того, в Воронежском концертном зале показали спектакль «Сатирикона» «Дон Жуан» по пьесе Мольера, а выставочном зале на Кирова,8 открылась экспозиция «Великий Эрьзя», собравшая работы современника Андрея Платонова, скульптора Степана Нефедова (Эрьзя).

3 июня



ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА

«Братьев и сестер» уже не показывали, но режиссер и обладатель Платоновской премии Лев Додин провел творческую встречу в кинотеатре «Пролетарий». В то же время снова был показан «Дон Жуан», а в Камерном театре состоялась премьера – худрук театра и Платоновфеста Михаил Бычков поставил «Кабалу святош» по пьесе Михаила Булгакова. Спектакль стал частью так называемой воронежской программы. Она также была подготовлена по желанию губернатора, пожелавшего большего количества местных участников. Концертом «К 100-летию МечиславаВайнберга» в филармонии открылась программа академической музыки. Широкой публике композитор известен как автор музыки к фильмам «Летят журавли» и «Афоня», а также мультфильмам «Винни Пух» и «Каникулы Бонифация».Кроме того, в торговом центре «Галерея Чижова» заработала выставка видеоарта «Штурм лабиринта». Лабиринт штурмовали не только обычные зрители, но и участники фестиваля. В соседнем с выставкой помещении в течение всего фестиваля работал информационный центр, в котором показывали видеозаписи спектаклей и ролики о прошлых форумах.

4 июня



ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА

В этот день в последний раз показали спектакль «Дон Жуан», а худрук «Сатирикона» и исполнитель роли Сганареля Константин Райкин провел творческую встречу в Камерном театре. В филармонии симфонию-концерт для виолончели с оркестром e-moll Сергея Прокофьева и симфонию №2 Кароля Шимановского в сопровождении воронежского академического симфонического оркестра сыграл немецкий виолончелист Альбан Герхардт. Утром он провел открытую репетицию, а его коллега, скрипач Владислав Песнин – мастер-класс. Исполнение Шимановского стало премьерным: ноты для него взяли напрокат в Польше, так как в России их найти не удалось.

5 июня



ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА

Это день стал днем всероссийских премьер. В Камерном театре показали «14 красных избушек» по пьесе Андрея Платонова в постановке театра Medicine Show Theatre Ensemble из США, а в Театре оперы и балета – «Для тебя» компании Финци Паска из Швейцарии. Компания неоднократно была гостем фестиваля. Ее пронзительные, эмоциональные постановки в Воронеже обычно встречают овациями. Так вышло и в этот раз: историяо мире умершей в 2016 году жены и соратницы Даниэле Финци Паски – Жюли оказалась созвучной переживаниям любого человека, потерявшего близких, и глубоко тронула зрителей.

6 июня



ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА

Всероссийские премьеры продолжились. Снова были показаны «14 красных избушек» и «Для тебя», а к ним добавилась постановка британской Menagerie Theatre Company «Блаженство» по рассказу Андрея Платонова «Река Потудань» в драмтеатре имени Кольцова и «Холодная кровь» оскароносного режиссера Жако ванн Дормаля в Воронежском концертном зале. Последний вместе с Мишель Анн де Мей и коллективом Kiss&Cry (Бельгия, Брюссель) выстроил на сцене настоящий кинопавильон, одновременно раскрывающий секреты создания фильмов и показывающий хрупкость человеческой жизни через пальцы – именно они стали актерами этого необычного действа.

7 июня



ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА

Прошел еще один показ «Блаженства», а также обсуждение спектакля с драматургом Фрейзером Грейсом. Он написал пьесу «Блаженство» по рассказу Платонова специально к фестивалю, а сама постановка стала мировой премьерой – уже после Воронежа ее покажут в Кембридже и Лондоне. Спектакль поставил Пол Борн, который в числе прочего проводит тренинги по развитию персонала для крупных компаний (среди клиентов был, например, Сбербанк). Платоновым он заинтересовался после того, как увидел инсценировку «Реки Потудани» от Фрейзера Грейса. Драматург в пьесе расширил сюжет, чтобы объяснить мотивы героев. Также в этот день в филармонии академический симфонический оркестр Московской филармонии исполнил симфонию № 7 Сергея Прокофьева и сюиту из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.

8 июня



ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА

Суббота стала в большей степени музыкальным днем. Его главное событие – однодневный open-air «Музыка мира» в спорткомплексе «Белый колодец» под Воронежем. В этот раз посреди мелового карьера выступили участники «Евровидения» Naviband с инди-роком на белорусском языке, впервые приехавший в Европу МэнниУолтерс из Южно-Африканской Республики со смесью блюза, соула и джаза и уроженка Фарерских островов Eivor, поющая на скандинавских языках и подыгрывающая себе на бубне и гитаре. Также в субботу в филармонии 16 песен для детей Петра Чайковского и вокальный цикл «Золота тщета» Бенджамина Бриттена спел хор мальчиков хорового училища имени М.И. Глинки. Его дирижер и худрук Владимир Беглецов также дал мастер-класс. Еще один мастер-класс провел режиссер «Блаженства» Пол Борн, а творческой встречей с Андреем Поляриновымв книжном клубе «Петровский» открылась литературная программа. Молодой писатель рассуждал о задачах литературы в XXI веке.

9 июня



ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА

Хор мальчиков бесплатно спел для всех в Благовещенском соборе фрагменты «Литургии святого Иоанна Златоуcта» и вокальные произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. «Музыка мира» продолжилась в Зеленом театре Центрального городского парка: знаменитая исполнительница фадуАнаМоура доказала, что эти традиционные португальские романсы не обязательно грустны, а мультиинструменталист из Кабо-Верде Мирока Париш зажигательными песнями поднял публику с сидений. Литературная программа в «Петровском» продолжилась творческой встречей с Алексеем Сальниковым, который рассуждал о «преодолении боязни перед текстом» и презентовал роман «Опосредованно». В Воронежском концертном зале показали «Русский роман» Миндаугаса Карбаускиса по жизни и творчеству Льва Толстого, а в Камерном театре – «Реку Потудань». Ее для Псковского драмтеатра имени Пушкина поставил Сергей Чехов (на фото), а перед показом театральный критик Андрей Пронин прочел лекцию об этом спектакле.

10 июня



ФОТО АНДРЕЯ ПАРФЕНОВА ФОТО АНДРЕЯ ПАРФЕНОВА

«Реку Потудань», как и «Русский роман», показывали снова, а режиссер Миндаугас Карбаускис и драматург Марюс Ивашкявичюс рассказали о создании последнего спектакля. Лауреату национальной премии «Золотая Маска» удалось вместить в себя и биографические истории семьи Толстых, и мотивы произведений писателя, и возможные жизни его героев. В центре истории оказывается жена гения Софья Андреевна, пытающаяся отвоевать место в жизни любимого как у вымышленных, литературных, так и у и вполне реальных героев. В филармонии несколько произведений Моцарта сыграл скрипач Максим Венгеров – его пришли послушать Александр Гусев и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. А утром музыкант провел открытую репетицию. В рамках литературной программы в конференц-зале главного корпуса Воронежского госуниверситета ведущий российский исследователь Андрея Платонова Наталья Корниенко рассказывала о романе «Чевенгур», 90-летие которого отмечают литературоведы.

11 июня



ФОТО АНДРЕЯ ПАРФЕНОВА ФОТО АНДРЕЯ ПАРФЕНОВА

Театральная программа уклонилась в хореографию – в Камерном театре начались показы «VR_I» швейцарской компании Жиля Жобена и Artanim, в которой зрителя погружают в виртуальную реальность, а в Театре имени Кольцова «aSH», поставленный французским хореографом Орельеном Бори специально для знаменитой индийской танцовщицы Шанталы Шивалингаппы. В «Петровском» Наталья Корниенко и руководитель редакции современной русской литературы издательства АСТ Елена Шубина презентовали второе, дополненное издание книги «Андрей Платонов. Письма. 1920-1950 гг», а в филармонии произведения Клода Дебюсси, Эрика Сати и Фредерика Шопена в рамках программы «Наступление ночи» исполнила Элис Сара Отт. Немецкая пианистка с японскими корнями вышла на сцену босиком и продемонстрировала филигранную технику игры.

12 июня



ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА

День России стал одним из самых насыщенных дней фестиваля. В «Петровском» прошла встреча с писателем Дмитрием Даниловым, в «Пролетарии» показали короткометражный фильм «Прости нас, Юшка» по рассказу Платонова «Юшка». В филармонии Иерусалимский квартет сыграл произведения Йозефа Гайдна, Антонина Дворжака и Эриха Корнгольда.В сотрудничестве с международным театральным фестивалем имени Чехова в Воронежском концертном зале показали спектакль Грузинского театра имени Руставели «Вано и Нико» в постановке Роберта Стуруа, а перед показом театральный критик Алла Шендерова рассказала об особенностях работы режиссера. Кроме того, продолжились показы «VR_I» и «aSH». В основу хореографии последнего был положен древний индийский танец кучипуди, всеми тонкостями которого овладела Шантала Шивалингаппа. «aSH» своеобразно иллюстрирует индийскую мифологию: согласно ей, в танце бог Шива создает мир, и именно это с помощью хореографии и тонко придуманной сценографии продемонстрировала артистка. .

13 июня



ФОТО АНДРЕЯ ПАРФЕНОВА ФОТО АНДРЕЯ ПАРФЕНОВА

В этот день в последний раз показали «aSH», а его постановщик Орельен Бори провел мастер-класс. Также продолжились показы «VR_I» и «Вано и Нико». Последний дополнился творческой встречей с Робертом Стуруа. Режиссер сам написал пьесу по культовой для Грузии книге рассказов известного писателя Эрлома Ахвледиани. История Вано и Нико – молодых людей, один из которых устал быть добрым, а другой - злым получилась философской притчей о вечном – любви, потерях, умении отстаивать себя и переживать потери. Перед показом Александр Гусев вручил «за многогранность и достоинство» Платоновскую премию и 1 млн руб. художнику и писателю Эдуарду Кочергину. Еще одна встреча прошла в «Петровском» с поэтом и литературным критиком Татьяной Вольтской. В филармонии состоялся совместный концерт скрипача из России Бориса Бровцына и пианистки из Южной Кореи Йол Юм Сон. Они исполнили сочинения для скрипки и фортепиано Сергея Прокофьева, Йозефа Сука, Рихарда Штрауса и Роберта Шумана.

14 июня



ФОТО АНДРЕЯ ПАРФЕНОВА ФОТО АНДРЕЯ ПАРФЕНОВА

В этот день на Советской площади открылась долгожданная книжная ярмарка, а в «Петровском» прошел творческий вечер создателя культового мультфильма «Ежик в тумане» Юрия Норштейна. Театральная программа была представлена двумя воронежскими спектаклями: «Афродиту» по рассказу и письмам Платонова в Камерном театре поставила Елена Невежина, а «Улитку на склоне» по повести братьев Стругацких в Театре имени Кольцова инсценировал Никита Рак. Премьера «Афродиты» прошла в декабре 2018 года, постановка стала частью так называемой платоновской программы, а «Улитка на склоне» как участник воронежской программы была представлена впервые. Ее Никита Рак поставил близко к тексту, а свой выбор объяснил тем, что повесть, в которой Стругацкие показывают страх перед будущим и разочарованность в человеке, созвучна произведениям Платонова. Наиболее любопытной частью спектакля стала сценография, которая удачно разделила и совместила две сюжетные линии: в одной из них герой стремится проникнуть в загадочный Лес, а во второй другой персонаж – вырваться из него. Также продолжились показы «VR_I».

15 июня



ФОТО АНДРЕЯ ПАРФЕНОВА ФОТО АНДРЕЯ ПАРФЕНОВА

Свою работу продолжила ярмарка, в рамках которой прошла традиционная эстафета-чтение Платонова. В этот раз читали фрагмент «Чевенгура». В «Петровском» состоялись две творческие встречи – с писателем Алексеем Варламовым и лауреатом Платоновской премии Эдуардом Кочергиным. Во второй раз в Камерном показали «Кабалу святош», а также завершились показы «VR_I». Так долго этот спектакль шел в силу его непродолжительности – один показ всего для пяти человек идет около 20 минут. На зрителей надевают рюкзак с оборудованием, датчики и очки виртуальной реальности, после чего они оказываются на неведомой планете. На ней за зрителями наблюдают великаны, а сами зрители смотрят за виртуальными танцорами и могут при желании тоже потанцевать. Создатели таким образом попытались расширить границы VR для искусства, но получился все-таки больше аттракцион. День омрачился отменой концерта скрипача Ары Маликяна в парке дворцового комплекса Ольденбургских под Воронежем – за два до этого в Коста-Рике музыкант травмировал плечо.

16 июня



ФОТО АНДРЕЯ ПАРФЕНОВА ФОТО АНДРЕЯ ПАРФЕНОВА

В день закрытия закончила работу книжная ярмарка, а официально Платоновский фестиваль завершился концертом Воронежского фестивального оркестра в театре оперы и балета. Оркестр был создан специально для выступления на форуме на средства от дополнительной субсидии. Он исполнил романтическую кантату Арнольда Шенберга «Песни Гурре» для солистов, хора и оркестра о трагической любви короля Вальдемара к девушке Тове, которую повелела убить из ревности королева Хельвига. В состав нового коллектива вошли исполнители из 15 известных российских оркестров, артисты из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода и других городов. Музыкальным руководителем и дирижером стал худрук Воронежского академического симфонического оркестра, народный артист России Владимир Вербицкий. Всего в спектакле приняли участие более 300 артистов. За 100 лет это исполнение кантаты стало четвертым в России. И хотя фестиваль завершился, три выставки продолжили работу – «Великий Эрьзя» и «Мишель Сима. Гении в мастерских. Закулисье парижской арт-сцены» будут идти до 30 июня, а «Круг художников» – до 28 июля.