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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Александр Кокорин проходит медосмотр в «Зените»

Освободившийся из колонии нападающий Александр Кокорин в настоящий момент проходит медосмотр в ФК «Зенит». После углубленного медобследования для футболиста разработают программу индивидуальных занятий. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» до конца сезона 2019/2020. Это произошло за день до того, как он вышел из колонии по УДО.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по новому соглашению зарплата игрока в петербургском клуба составит порядка €2,5 млн в год.

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