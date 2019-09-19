Александр Кокорин проходит медосмотр в «Зените»

Освободившийся из колонии нападающий Александр Кокорин в настоящий момент проходит медосмотр в ФК «Зенит». После углубленного медобследования для футболиста разработают программу индивидуальных занятий. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» до конца сезона 2019/2020. Это произошло за день до того, как он вышел из колонии по УДО.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по новому соглашению зарплата игрока в петербургском клуба составит порядка €2,5 млн в год.