Правительство одобрило проект бюджета на 2020–2022 годы

Правительство РФ утвердило в целом параметры бюджета и прогноза социально-экономического развития на 2020–2022 годы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что бюджет будет социально ориентированным. Проект доработают в течение десяти дней.

Бюджет останется профицитным на протяжении трех лет, также продолжит действовать «бюджетное правило». По мнению премьер-министра Дмитрия Медведева это позволяет снижать влияние внешних факторов.

«Понятно, что события могут происходить любые — вот сейчас лихорадит мировой нефтяной рынок из-за того, что случилось в Саудовской Аравии. Поэтому, несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне $42,4 за баррель марки Urals в 2020 году»,— сказал господин Медведев. Остальные доходы будут оставаться в Фонде национального благосостояния.

Источник в Минфине сообщил журналистам, что профицит бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП. «Профицит бюджета РФ будет постепенно снижаться с 0,8% ВВП в 2020 году, до 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году»,— сказали в Минфине (цитата по «РИА Новости»). По словам источника, доходы бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн руб., в 2021 году — 21,2 трлн руб.,в 2022 году — 22 трлн руб. Расходы в 2020 году запланированы в размере 19,5 трлн руб., в 2021-м — 20,6 трлн руб., в 2022-м — 21,8 трлн руб.

На национальные проекты по демографии и здравоохранению за три года выделят 2,7 трлн руб., на проекты образования — около 380 млрд руб., еще 480 млрд руб.— на жилищное строительство. На нацпроекты по развитию экономики предусмотрено 1,2 трлн руб., а на создание инфраструктуры — 1,6 трлн руб.

Напомним, по версии Центробанка, основное влияние на макроэкономику в текущем году оказывает бюджетная политика, ее изменение в 2020–2022 годах может ускорить экономический рост.

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