Суд признал банкротом челябинца, разбившего Rolls-Royce Александра Аристова

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом жителя Челябинска Владислава Кантемирова, который ранее был признан виновным в ДТП с автомобилем Rolls-Royce Phantom челябинского бизнесмена Александра Аристова. Мужчина сообщил об имеющемся у него долге в размере 2,7 млн руб. В ближайшее время будет назначен конкурсный управляющий, который займется реализацией имущества должника. Информация о решении размещена в картотеке суда.

Арбитражный суд Челябинской области за один день завершил рассмотрение дела о банкротстве Владислава Кантемирова. Он не пришел на судебное заседание, но предоставленных документов оказалось достаточно, чтобы признать его финансово несостоятельным.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», Владислав Кантемиров в феврале 2016 года на своем ВАЗ-2114, попал в ДТП с Rolls-Royce Phantom на перекрестке улиц Доватора и Воровского. Его автомобиль выехал на перекресток на красный свет и врезался в иномарку, на пассажирском сиденье которой находился совладелец Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Александр Аристов. В ДТП никто серьезно не пострадал, однако автомобили получили повреждения (у Rolls-Royce, в частности, была повреждена дверь). Владислава Кантемирова обязали сначала выплатить 3,4 млн руб. за то, что его ВАЗ-2114 повредил дверь иномарки, потом сумма ущерба была снижена до 3 млн.