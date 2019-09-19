«Красное Сормово» построило второе судно в серии сухогрузов для ГТЛК

ПАО «Завод “Красное Сормово”» (Нижегородская область, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) готовится спустить на воду сухогруз «Пола Пелагия». Как сообщает пресс-служба предприятия, это второе судно проекта RSD59 в серии из 11 сухогрузов, которое завод строит по заказу ГТЛК до 2020 года.

Напомним, контракт стоимостью 10,4 млрд руб. был подписан в марте 2019 года. Первый сухогруз из этой серии «Пола Харита» в августе спустили на воду. После проведения испытаний он будет передан подрядчику. Ранее в сентябре «Красное Сормово» и ГТЛК подписали соглашение о предоставлении опциона на заключение договоров по строительству еще 20 сухогрузов проекта RSD59.

Анастасия Еремина