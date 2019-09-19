GAC сертифицировал кроссовер GS8 для России

Компания GAC Motor сертифицировала кроссовер GS8 для российского рынка, получив на версию с вариатором одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, автомобиль будет оснащаться 190-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В продажу кроссовер выйдет в версиях с передним и полным приводом.

Напомним, российская премьера марки GAC состоялась в 2018 году в рамках международного автосалона в Москве. Ожидается, что продажи автомобилей начнутся до конца 2019 года.