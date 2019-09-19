За лето по ЗСД совершено более 26 млн поездок

На период с июня по август текущего года на Западном скоростном диаметре в Петербурге зафиксировано 26,25 млн транзакций, что на 9,5% больше, чем за лето 2018 года. Максимальный трафик пришелся на август — почти 9 млн поездок. Об этом сообщили в компании ООО «Магистраль Северной столицы», эксплуатирующей ЗСД.

В сообщении отмечается, что подавляющее большинство поездок (более 82%) было оплачено автомобилистами с помощью транспондеров. На данный момент в использовании находится около 650 тыс. транспондеров ЗСД. При этом около 500 тыс. поездок в рамках системы интероперабельности совершили пользователи с транспондерами, выданными другими эмитентами – операторами платных дорог, уточнили в МСС.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2020 году Смольный не будет субсидировать ЗСД. Напомним, что в 2019 году на выплаты планировалось направить 3,7 млрд рублей. Год назад размер субсидий составил 4,1 млрд руб.