В дочерних компаниях АО «БЭСК» идет проверка готовности к работе в отопительный сезон

В рамках подготовки к отопительному сезону линейщики Центральных электрических сетей ООО «Башкирэнерго» ведут работу по замене натяжной гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ «Дема – Нурлино, 1 цепь»

В дочерней компании АО «БЭСК» - ООО «Башкирэнерго» - идет комиссионная проверка готовности производственных отделений предприятия к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов. В соответствии с графиком в первой половине сентября Ишимбайские, Кумертауские, Белебеевские и Центральные электрические сети завершили все необходимые процедуры, предъявляемые к энергоснабжающим организациям при вступлении в отопительный сезон. На нынешней неделе комиссионная проверка проводится в Северо-Восточных и Нефтекамских электрических сетях. До 4 октября все производственные отделения компании пройдут соответствующую комиссионную проверку.

В сентябре и октябре ждет проверки и ООО «БСК» - еще одна дочерняя сетевая компания АО «БЭСК».

Подготовка к отопительному сезону проходит в условиях изменения законодательства и в рамках перехода Минэнерго РФ к риск-ориентированной модели управления отраслью. Для оценки деятельности субъектов энергетики были выпущены Постановление Правительства № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон» и ряд приказов Минэнерго РФ, регулирующих оценку технического состояния оборудования и оценку готовности к работе в отопительный сезон. В ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» проводится большая работа по реализации новых требований законодательства.

Получение паспортов готовности к работе в отопительный сезон знаменует собой большую подготовительную работу, которая в обеих компаниях проводилась на протяжении всего года. В полном объеме были выполнены плановые ремонтные работы, в том числе, плановая замена электротехнического оборудования, реконструкция и капремонт зданий и сооружений энергообъектов, укомплектованность персоналом, наличие и готовность к применению аварийного запаса оборудования, готовность к работе схем плавки гололеда на воздушных линиях электропередачи и многое другое.

Итогом всей этой работы должна стать выдача Минэнерго РФ паспортов готовности ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов.