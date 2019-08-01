УФАС выявило более 20 нарушений при проведении конкурсов по выбору УК в Петербурге

С начала года Санкт-Петербургское УФАС вынесло более 20 постановлений о назначении административных штрафов в отношении районных администраций и СПб ГКУ «Жилищное агентство» на общую сумму 1,8 млн руб. Чиновники наказаны за нарушения при проведении конкурсов по выбору управляющих компаний (УК) в Адмиралтейском, Колпинском, Красногвардейском, Московском, Пушкинском и Центральном районах города, сообщили в антимонопольной службе.

В настоящий момент более 60% постановлений о назначении штрафов обжалуются администрациями в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. При этом законность и обоснованность их назначения уже подтверждена судом по нескольким районам, уточнили в УФАС.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за нарушения при отборе управляющих компаний УФАС оштрафовало администрацию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленобласти.