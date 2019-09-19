Каждый пятый работающий родитель игнорирует школьные мероприятия из-за занятости

Каждый пятый родитель игнорирует школьные мероприятия детей из-за занятости на работе. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

«АльфаСтрахование» опросила сотрудников 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год) и выяснила, что 81% родителей, у которых есть дети школьного возраста, не могут в силу своей занятости регулярно посещать их. При этом 22% игнорируют эти мероприятия вовсе, а 59% предварительно договариваются об отсутствии на рабочем месте с начальством.

Чтобы посетить школьный праздник или родительское собрание 42% родителей берут выходной в счет отпуска, 36% оформляют день или полдня за свой счет, 7% задерживаются в последующие дни, 3% пропускают несколько часов за счет работы в обеденное время и более раннего приезда в офис. Без дополнительных оговорок начальство отпускает 9% родителей. Еще 3% опрошенных признались, что время от времени прибегают ко лжи и маскируют школьные мероприятия под встречи или переговоры. Большинство из них ранее сталкивались с отказом со стороны начальства в предоставлении возможности посетить мероприятие ребенка.

Среди 19% родителей, которые не имеют проблем с посещением школы в нужное им время, 10% работают в свободном графике, 9% занимают руководящие позиции.

Более 80% родителей, игнорирующих мероприятия своих детей, ответили, что их посещают супруга (супруг) или другие близкие родственники.

В основном сотрудники посещают школьные праздники и родительские собрания два-три раза в год (58%). Чаще всего это делают родители школьников младших классов.

«Мнение, что сотрудники должны оставлять личные проблемы дома, кажется разумным, но на практике это невыполнимо. Именно правильный баланс работы и семьи помогает сотрудникам избегать лишнего стресса и быть более эффективными. А умение руководителя поддерживать подчиненного, понимать его мотивацию и трудности гарантирует отдачу и приносит максимальный результат», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с цифровым издательством «Альпина Диджитал», компанией HeadHunter и HBR-Россия работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача – поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.