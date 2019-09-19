Губернатор Курской области назначил шестого заместителя

Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал распоряжение о назначении на должность заместителя губернатора 48-летнего Александра Чуркина, сообщает пресс-служба администрации региона. Господин Чуркин начал свою карьеру на Ленинградской АЭС, с 2002 года работал в проектах в сфере ритейла. С июля 2010 года был назначен руководителем одного из подразделений в российско-французской компании «Софт Солюшенз», с 2015-го перешел на работу в структуры Росавтодора, который, напомним, до октября 2018 года возглавлял сам господин Старовойт. В январе 2019 года Александр Чуркин был назначен советником губернатора Курской области.

Напомним, что Роман Старовойт, 8 сентября избранный губернатором региона, сократил количество заместителей с девяти до семи. Шесть из них уже назначены. Должности заместителей сохранили Станислав Набоко (первый вице-губернатор), Алексей Смирнов (ЖКХ, ТЭК, регулирование тарифов), Ирина Хмелевская (образование и здравоохранение) и Максим Бесхмельницын (цифровая экономика, труд и занятость). Вице-губернатором по АПК и лесному хозяйству назначен Сергей Стародубцев, ранее возглавлявший комитет пищевой и перерабатывающей промышленности обладминистрации.

Подробнее об изменениях в структуре обладминистрации региона — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова