Все это будет носиться

Сразу несколько образов в стиле 60-х с футуристичным видением представили на показе Marc Jacobs. Ярко-голубые тени, нанесенные до бровей в сочетании с широкой вздернутой стрелкой, зрительно увеличивают глаза и чем-то напоминают образ Одри Хэпберн. Для другого образа использовали длинные накладные пучки ресниц и для верхнего, и для нижнего век — похоже на Твигги. Глаза вновь нарочито увеличены благодаря тому, что стерли брови моделей тональным кремом и прорисовали тонкие брови сильно выше.

Принты на Mansur Gavriel

Одну из самых оригинальных идей представили визажисты Bobbi Brown для показа Mansur Gavriel. Они повторили принты со свитеров из новой коллекции на веках. Так, глаза были украшены лучами солнца и облаками.

Цветные разводы на Christian Siriano

Визажист Эрин Парсонс рисовала на лицах моделей пальцами. Она использовала карандаши Maybelline в розовом, голубом и серебряном оттенках, которые густо наносила на ладонь, использовав ее как палитру.

Блестки на House of Holland

Самый блестящий макияж создал визажист Доминик Скиннер, который вдохновился диско-образами 70-х и рейв-культурой 90-х. В своем Instagram он прокомментировал образ следующим образом: «Девушка после фестиваля в 6 утра». В основе макияжа — «подложка» из теней с блестками, заходящими на виски. Тени сиреневых и салатовых цветов нанесены до бровей, близко к переносице и на нижние веки почти до скуловой кости.

Графичная футуристика на Matty Bovan

Авторами этого минималистичного образа стали Доминик Скиннер и Миранда Джойс. Во внутренних уголках — серебряные блики, а линия-стрелка словно проходит сквозь глаз, начинаясь от переносицы и ухода к вискам.

Фиолетовые «смоки» и черная помада на Steve O Smith

Самый мрачный образ продемонстрировали модели показа Steve O Smith. Визажист Жанель Гисон создала сразу два акцента: на веках — черно-фиолетовые смоки, а на губах — черная глянцевая помада с идеальным контуром.

Дарья Богомолова