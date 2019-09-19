Все это будет носиться

«Коммерсантъ Стиль» разбирает подиумные образы модных показов весенне-летних коллекций 2020.
Красные стразы на Pyer Moss
Для показа Pyer Moss визажист Дэниэл Селстром создал яркий образ в стиле 70-х. В качестве подложки на веках — красные металлические тени с блестками, нанесенные по технике дрейпинга, то есть на все подвижное веко до бровей, на скулы и виски. Украшают глаза кристаллы Swarovski.
Color-block на Oscar de la Renta
Самое сложное в бьюти-образах — сочетать яркие цвета так, чтобы они гармонировали друг с другом, дополняли. Для показа Oscar de la Renta визажист Том Пешо использовал тени двух цветов, одни из которых наносил на веко в форме стрелки, тянущейся на висок, а другие — на нижнее веко от внутреннего уголка до середины глаза. Оранжевый с голубым, розовый с зеленым — цвета должны быть чистыми и яркими.
Белые линии на Anna Sui
Эти изящные образы для показа Anna Sui создала Пэт Макграт. В основе макияжа — аппликации стразами в виде звезд и кружков по центру нижнего века, цветные тени, нанесенные в один тон, и тонкие белые линии, нарисованные белой подводкой.
Неон в уголках глаз на Chromat
Бьюти-образы с показов Chromat всегда запоминающиеся. Для весны следующего года визажист Кэри Блейр создала графичный образ из ярких цветов: во внутренних уголках глаз — неоновый цвет, на внешних — немного расплывчатые ярко-голубые стрелки.
60-е на Marc Jacobs
Сразу несколько образов в стиле 60-х с футуристичным видением представили на показе Marc Jacobs. Ярко-голубые тени, нанесенные до бровей в сочетании с широкой вздернутой стрелкой, зрительно увеличивают глаза и чем-то напоминают образ Одри Хэпберн. Для другого образа использовали длинные накладные пучки ресниц и для верхнего, и для нижнего век — похоже на Твигги. Глаза вновь нарочито увеличены благодаря тому, что стерли брови моделей тональным кремом и прорисовали тонкие брови сильно выше.
Принты на Mansur Gavriel
Одну из самых оригинальных идей представили визажисты Bobbi Brown для показа Mansur Gavriel. Они повторили принты со свитеров из новой коллекции на веках. Так, глаза были украшены лучами солнца и облаками.
Цветные разводы на Christian Siriano
Визажист Эрин Парсонс рисовала на лицах моделей пальцами. Она использовала карандаши Maybelline в розовом, голубом и серебряном оттенках, которые густо наносила на ладонь, использовав ее как палитру.
Блестки на House of Holland
Самый блестящий макияж создал визажист Доминик Скиннер, который вдохновился диско-образами 70-х и рейв-культурой 90-х. В своем Instagram он прокомментировал образ следующим образом: «Девушка после фестиваля в 6 утра». В основе макияжа — «подложка» из теней с блестками, заходящими на виски. Тени сиреневых и салатовых цветов нанесены до бровей, близко к переносице и на нижние веки почти до скуловой кости.
Графичная футуристика на Matty Bovan
Авторами этого минималистичного образа стали Доминик Скиннер и Миранда Джойс. Во внутренних уголках — серебряные блики, а линия-стрелка словно проходит сквозь глаз, начинаясь от переносицы и ухода к вискам.
Фиолетовые «смоки» и черная помада на Steve O Smith
Самый мрачный образ продемонстрировали модели показа Steve O Smith. Визажист Жанель Гисон создала сразу два акцента: на веках — черно-фиолетовые смоки, а на губах — черная глянцевая помада с идеальным контуром.