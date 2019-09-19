Финляндия откроет новый погранпункт для туристов

Финляндия в 2024 году откроет новый погранпункт на границе в Россией. Он будет расположен в муниципалитете Париккала, в районе карельской Элисенваары.

Как сообщает Yle, пограничный пункт станет пятым пунктом пропуска для пассажирского транспорта. В настоящее время он используется как грузовой пункт пропуска и обслуживает лесовозы. Начало реконструкции перехода запланировано на 2022 год.

Напомним, что по итогам первой недели сентября 2019 года число желающих получить шенгенскую визу в визовом центре Финляндии в Петербурге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заметно уменьшилось. За первую неделю месяца количество заявлений составило в среднем 500-700 в день, в то время как в 2018 году к этому сроку насчитывалось до 1,5 тыс. подобных обращений.