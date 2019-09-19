Основательница РЕН ТВ опровергла информацию об обысках

Основательница телеканала РЕН ТВ и бывшая издательница The New Times Ирена Лесневская сообщила ТАСС, что у нее на даче в деревне Шмеленки Московской области не проводились обыски.
«У меня сработала тревожная кнопка, приехала полиция и уехала. Все в порядке. Можете дезавуировать эту информацию»,— сказала она.
Об обысках у госпожи Лесневской сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter. Позже она удалила это сообщение по просьбе сына Ирены Лесневской.
просмотров: 120721
просмотров: 112428
просмотров: 102471
просмотров: 99437
просмотров: 91224