19 сентября, четверг
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Основательница РЕН ТВ опровергла информацию об обысках

Основательница телеканала РЕН ТВ и бывшая издательница The New Times Ирена Лесневская сообщила ТАСС, что у нее на даче в деревне Шмеленки Московской области не проводились обыски.

«У меня сработала тревожная кнопка, приехала полиция и уехала. Все в порядке. Можете дезавуировать эту информацию»,— сказала она.

Об обысках у госпожи Лесневской сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter. Позже она удалила это сообщение по просьбе сына Ирены Лесневской.

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