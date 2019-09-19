На борьбу с коррупцией в Казани в 2019-2022 годах выделят почти 14 млн рублей

Власти Казани утвердили программу «Реализация антикоррупционной политики в г. Казани на 2019—2022 годы». На эти цели выделят 13,9 млн руб. Постановление об этом опубликовано в сборнике документов мэрии.

Согласно документу, в этом году на программу потратят 1 млн руб., в 2020-м — 7 млн, в 2021-м и 2022-м — по 2,9 млн. Деньги будут выделены из бюджета Казани. При этом суммы «подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов», говорится в постановлении.

Программой предусмотрено проведение мероприятий в рамках международного дня борьбы с коррупцией, организация и проведение конкурсов на антикоррупционную тематику, выборочные проверки детсадов на соблюдение регламента при зачислении детей в учреждения.

Власти Казани ожидают, что «реализация программы приведет к усилению противодействия коррупции в Казани и укреплению доверия населения к органам власти».

Ранее сообщалось, что в Татарстане зафиксирован низкий риск возникновения коррупции.

"Ъ-Казань"