В Татарстане зафиксирован низкий риск возникновения коррупции — СПЧ

В Татарстане, Костромской и Тульской областях отмечается низкий риск возникновения коррупции, заявил в Костроме на выездном заседании постоянной комиссии совета по правам человека (СПЧ) по гражданскому участию в противодействии коррупции член СПЧ и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, пишет ТАСС. Такие выводы господин Кабанов представил по итогам закрытых и прямых опросов населения.

«Для граждан, для населения такой проблемы не стоит и, наверное, это результат того, что здесь организована нормальная работа власти, граждан, бизнеса — всех вместе»,— считает член СПЧ.

Как писал “Ъ-Казань”, в декабре 2018 года Следственный комитет РФ включил Татарстан в число регионов с большим количеством коррупционных уголовных дел. В регионе за 2018 год инициировали 459 антикоррупционных расследований, более 3% от общего числа (14,2 тыс. дел),

“Ъ-Казань”