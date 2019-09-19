Горизбирком решил изъять из ИКМО «Озеро Долгое» избирательную документацию

Горизбирком принял решение изъять из ИКМО «Озеро Долгое» пакеты с избирательной документацией. Об этом сообщила председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина в Telegram.

По ее словам, документы будут доставлены на хранение в ГИК. При этом в Горизбиркоме по сегодняшней ситуации в ИКМО придерживается версии, что председатель избирательной комиссии Галина Светлова сегодня «просто пришла на рабочее место» и ее сопровождали сотрудники охранного предприятия, с которым избирательная комиссия заключила договор.

Напомним, что инциденты в ИКМО «Озеро Долгое» начались в ночь после выборов 8 сентября, а итоги голосования в муниципалитете до сих пор официально не подведены. Кандидаты в муниципальные депутаты организовали дежурство возле ИКМО. Утром 19 сентября председатель ИКМО в сопровождении нескольких молодых людей проникла в помещение комиссии и заперлась в кабинете. Кандидаты в муниципалы вызвали полицию.