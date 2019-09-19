Неизвестные проникли в ИКМО «Озеро Долгое». Об этом сообщила лидер петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина. По ее словам, среди проникших в помещение избирательной комиссии и председатель этого ИКМО.

По словам госпожи Шишкиной на место была вызвана полиция, которая задержала несколько молодых людей. При этом «председатель ИКМО заперлась в помещении избирательной комиссии», — добавила лидер «эсеров» в своем Telegram-канале.

Напомним, что инциденты в ИКМО «Озеро Долгое» начались в ночь после выборов 8 сентября. На данный момент итоги голосования в муниципалитете до сих пор официально не подведены. Кандидаты в муниципальные депутаты, опасаясь подделки бюллетеней, организовали дежурство возле ИКМО. Руководители региональных отделений партий «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» в Петербурге обратились к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой привлечь Следственный комитет к ситуации, сложившейся в избирательной комиссии.