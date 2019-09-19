В центре Казани увеличат число платных парковочных мест

В центре Казани появится новая платная парковка. Стоянку планируют организовать на улице Университетская от перекрестка с улицей Островского до пересечения с Право-Булачной. Распоряжение исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии.

Согласно документу, платная стоянка будет состоять из 12 обычных машиномест и шести мест для инвалидов. Вдоль проезжей части появятся дорожные знаки. Сотрудники Госавтоинспекции Казани займутся контролем соблюдения ПДД на данном участке.

Платную стоянку обустроят для «улучшения дорожно-транспортной обстановки и сокращения количества нарушений правил парковки личного транспорта», говорится в распоряжении.

Ранее сообщалось, что число платных парковочных мест в Казани увеличится в ноябре на 900 машиномест.

"Ъ-Казань"