Власти Казани расширяют зону платной парковки

Число платных парковочных мест в Казани увеличится в ноябре на 900 машиномест. Стоянки появятся в Старо-Татарской слободе и на территории, которая ограничена улицами Абжалилова, Лейтенанта Шмидта, Вишневского и Николая Ершова, говорится в сообщении мэрии.

В данный момент идет конкурс на приобретение и установку дорожных знаков и информационных щитов на платных парковках. Аукцион на закупку паркоматов уже завершился, а конкурс на покупку машин для фиксации нарушений запланирован в четвертом квартале этого года.

Общее число платных парковочных мест в Казани составит 4,3 тыс. Они размещены на 124 участках городской улично-дорожной сети. Стоимость парковски составляет от 30 до 100 руб. в час. За неоплату парковки штраф составляет 2,5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что муниципальные парковки в Казани сделали бесплатными для каршеринга.

"Ъ-Казань"