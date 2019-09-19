Кондитерское производство получит льготы резидента ТОСЭР Пикалево

Кондитерское предприятие ООО «Ф. Скрупской» сможет воспользоваться льготами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Пикалево. Заявка компании получила одобрение Минэкономразвития РФ.

Предприятие получит налоговые льготы на имущество, прибыль и земельный налог. Предполагается, что к будущему году кондитерская фабрика будет выпускать около 900 тонн кондитерских изделий ежегодно. Инвестиции в развитие составляют 80 млн рублей.

Предприятие занимает площади на территории индустриального парка «Пикалево».