В Пикалево откроется новое кондитерское производство

Региональная управляющая компания индустриального парка «Пикалево» — ОАО «Инновационное агентство Ленинградской области» подписало с инвестором — компанией ООО «Ф. Скрупской» — договор аренды производственных корпусов для создания нового предприятия. На территории индустриального парка планируется открыть новое кондитерское производство. Компания готова инвестировать в его создание 80 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

При выходе на проектную мощность к 2020 году предприятие планирует выпускать около 900 тонн кондитерских изделий ежегодно. Для этого на производстве будет создано более 40 рабочих мест.

Напомним, что индустриальный парк «Пикалево» размещен на площади 9,4 га в границах территории опережающего социально-экономического развития. В настоящий момент в стадии проработки находятся более десяти проектов потенциальных резидентов ТОСЭР «Пикалево», реализация которых позволит создать 160 новых рабочих мест.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что первым резидентом ТОСЭР «Пикалево» стала компания ООО «ПИТЭК». Компания реализует проект деревообрабатывающего производства за 60 млн руб.