Япония не признала переданные Россией останки 600 военнопленных

Останки порядка 600 японских военнопленных времен Второй мировой войны, переданные Россией Японии, не японские граждане, сообщает Kyodo со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Издание Sanyo отметило, что сомнения в принадлежности останков японцам появились несколько лет назад, что министерство не разглашало их и не сообщало об этом России.

По данным Sanyo, результаты анализа ДНК, проведенные в июле, показали, что останки не принадлежат японцам.

Напомним, всего на территории России и стран бывшего Советского Союза было захоронено около 53 тыс. японских военнопленных. Со времени подписания межправительственного соглашения Японии и СССР в 1991 году о взаимодействии в вопросах возвращения останков японских военнопленных на родину вывезено около 13 тыс. останков.